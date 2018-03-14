"Реал" и "Манчестер Юнайтед" могут совершить обмен на 100 миллионов евро

Мадридский "Реал" и английский "Манчестер Юнайтед" могут совершить обмен игроками на 100 миллионов евро.

Так, по сведениям испанской прессы, в стане королевского клуба оценивают возможность подписания ближайшим летом голкипера "красных дьяволов" Давида Де Хеа с включением в сделку по нему своего вингера Гарета Бэйла.

Ожидается, что под давлением своего вратаря, который вознамерился сменить команду, "Юнайтед" может пойти на этот обмен.

Отметим, что трансферную стоимость и Бэйла, и Де Хеа их клубы оценили в 100 миллионов евро. | soccernews.ru