"Реал" и "Манчестер Юнайтед" могут совершить обмен на 100 миллионов евро

Теги манчестер юнайтедреал мадриддавид де хеагарет бэйл

"Реал" и "Манчестер Юнайтед" могут совершить обмен на 100 миллионов евроМадридский "Реал" и английский "Манчестер Юнайтед" могут совершить обмен игроками на 100 миллионов евро.

Так, по сведениям испанской прессы, в стане королевского клуба оценивают возможность подписания ближайшим летом голкипера "красных дьяволов" Давида Де Хеа с включением в сделку по нему своего вингера Гарета Бэйла.

Ожидается, что под давлением своего вратаря, который вознамерился сменить команду, "Юнайтед" может пойти на этот обмен.

Отметим, что трансферную стоимость и Бэйла, и Де Хеа их клубы оценили в 100 миллионов евро. | soccernews.ru

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