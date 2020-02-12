"Реал" и "Манчестер Юнайтед" поборются за африканского таланта

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"Реал" и "Манчестер Юнайтед" поборются за африканского таланта

"Реал" и "Манчестер Юнайтед" проявляют интерес к ганскому защитнику "Вальядолида" Мохаммеду Салису, сообщает AS.

По сведениям издания, испанский и английский клубы рассматривают вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. Сумма трансфера может составить 12 миллионов евро.

20-летний Салису выступает за "Вальядолид" с 2018 года. В нынешнем сезоне он провел за клуб 24 матча во всех турнирах, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом рассчитан до июня 2022 года.

Не пропустите: "Реал" возобновил интерес к лидеру "Лацио". | http://soccernews.ru 

 
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