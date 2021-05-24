"Реал" и "Манчестер Юнайтед" поборются за защитника сборной Испании

Фото: инстаграм Пау Торреса/Автор неизвестен

"Реал" и "Манчестер Юнайтед" проявляют интерес к защитнику "Вильярреала" и сборной Испании Пау Торресу, сообщает AS.

По сведениям источника, оба европейских топ-клуба рассматривают вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. Сумма отступных в контракте игрока составляет 65 миллионов евро, но "Вильярреал" готов продать его за 50 миллионов.

В нынешнем сезоне 24-летний Торрес провел за "Вильярреал" 43 матча во всех турнирах, забил три гола и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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