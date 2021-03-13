"Реал" и "Манчестер Юнайтед" поспорят за испанского защитника

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"Реал" и "Манчестер Юнайтед" поспорят за испанского защитника

Два европейских топ-клуба интересуются центральным защитником "Вильярреала" Пау Торресом, сообщает ESPN.

По сведениям издания, купить 24-летнего испанца хотят "Манчестер Юнайтед" и "Вильярреал".

В контракте футболиста прописана сумма отступных в размере 65 миллионов евро. Клаусула может снизиться, если "жёлтая субмарина" не попадёт в еврокубки.

В текущем сезоне Торрес сыграл за "Вильярреал" 32 матча и забил 3 гола.

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