"Реал" и "Манчестер Юнайтед" вступили в переговоры по общей трансферной цели

Теги реал мадридманчестер юнайтедлациосергей милинкович-савич

"Реал" и "Манчестер Юнайтед" вступили в переговоры по общей трансферной целиМадридский "Реал" и "Манчестер Юнайтед" вступили в переговоры с римским "Лацио" по его полузащитнику Сергею-Милинковичу Савичу.

Как информирует Il Messaggero, и "сливочные", и "красные дьяволы" планируют выяснить намерения "орлов" относительно будущего их 23-летнего хавбека. 

В прошлом сезоне Милинкович-Савич забил 4 мячей и сделал 9 результативных передач в 48 матчах за "Лацио".

Напомним, "Барселона" готова перехватить Милинковича-Савича у "Реала", "Манчестер Юнайтед" и "Ювентуса". | soccernews.ru

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