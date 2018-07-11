"Реал" и "Манчестер Юнайтед" вступили в переговоры по общей трансферной цели

Мадридский "Реал" и "Манчестер Юнайтед" вступили в переговоры с римским "Лацио" по его полузащитнику Сергею-Милинковичу Савичу.

Как информирует Il Messaggero, и "сливочные", и "красные дьяволы" планируют выяснить намерения "орлов" относительно будущего их 23-летнего хавбека.

В прошлом сезоне Милинкович-Савич забил 4 мячей и сделал 9 результативных передач в 48 матчах за "Лацио".

Напомним, "Барселона" готова перехватить Милинковича-Савича у "Реала", "Манчестер Юнайтед" и "Ювентуса". | soccernews.ru