"Реал" и Мбаппе намерены поскорее договориться о трансфере

Фото: инстаграм Килиана Мбаппе/Автор неизвестен

Мадридский "Реал" намерен как можно быстрее договориться об условиях личного контракта с нападающим "Пари Сен-Жермен" Килианом Мбаппе, сообщает AS.

По сведениям источника, стороны будут вести переговоры осторожно, так как футболист не хочет портить отношения с ПСЖ в преддверии матчей с "Реалом" в 1/8 финала Лиги чемпионов. Контракт Мбаппе с парижским клубом истекает через полгода, поэтому он достанется мадридцам бесплатно.

В нынешнем сезоне 23-летний Мбаппе провел за ПСЖ 24 матча во всех турнирах, забил 15 голов и отдал 15 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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