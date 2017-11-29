"Реал" и Неймар уже ведут переговоры по трансферу

Мадридский "Реал" и форвард французского ПСЖ Неймар уже ведут переговоры по трансферу бразильца, информирует испанская пресса.

Сообщается, что королевский клуб регулярно контактирует с отцом 25-летнего нападающего парижан на предмет возможного перехода футболиста в стан "сливочных". Однако, вероятнее всего, этот трансфер состоится не ранее чем через два года, когда "Реал" планирует расстаться со своей главной звездой Криштиану Роналду, заменив того соответственно Неймаром.

Напомним, за Неймара "Реал" будет готов заплатить 250 миллионов евро. | soccernews.ru