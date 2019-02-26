В летнее трансферное окно "Реал" и ПСЖ могут совершить громкий обмен игроками, сообщает испанская пресса.

Королевский клуб не теряет надежд заполучить бразильского форварда Неймара и готов включить в сделку по нему колумбийского полузащитника Хамеса Родригеса.

ПСЖ может заинтересоваться таким вариантом, поскольку Хамес входит в шорт-лист клуба. В нём парижане видят замену для Адриана Рабьо, который по окончании сезона покинет "Парк де Пренс".

Напомним, что сейчас Хамес на правах аренды выступает за "Баварию" и мюнхенцы могут выкупить его за 42 миллиона евро.

Что касается Неймара, то руководство ПСЖ неоднократно утверждало, что он не продаётся.

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