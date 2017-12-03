"Реал" и ПСЖ могут совершить самый громкий обмен в истории футбола
Мадридский "Реал" и французский ПСЖ могут совершить самый громкий обмен в истории футбола, информирует испанская пресса.
Сообщается, что руководство королевского клуба рассматривает возможность обмена своего ведущего бомбардира Криштиану Роналду на форварда парижан Неймара. При этом ожидается, что оба футболиста от такой сделки могут выиграть в финансовом плане.
Напомним, у "Реала" появился серьезный конкурент в борьбе за Неймара. | soccernews.ru
опрос
главное
Лента новостей
-
Главный скаут "Арсенала": "Меня возвысили до невероятных высот"
-
Саутгейт прдолжит тренировать Англию после ЧМ-2018
-
Топ-10 перспективных игроков, за которыми нужно будет следить на ЧМ-2018
-
Брат Месси арестован в Аргентине
-
Клинсман намерен возглавить сборную Австралии
-
Анчелотти рассказал о разногласиях с руководством "Баварии"
-
Вернер рассказал о несостоявшемся переходе в "Боруссию"
-
Ковач не думает о назначении в "Баварию"
-
Ярмоленко: "Благодарен богу и судьбе за то, что именно в таком возрасте я переехал в Европу"
-
Старридж сменит клуб уже этой зимой
-
В Аргентине снова разрушили статую Месси
-
Делф: "Команды, которые приезжают к нам в гости, только и занимаются тем, что паркуют автобус"
-
"Монпелье" - "Марсель" - 1:1 (обзор)
-
"Сампдория" - "Лацио" - 1:2 (обзор)
-
"Лас-Пальмас" - "Бетис" - 1:0 (обзор)
-
"Монпелье" и "Марсель" победителя не выявили
-
"Лацио" одержал выездную победу над "Сампдорией"
-
"Лас-Пальмас" переиграл "Бетис"
-
"Динамо" Киев - "Мариуполь" - 5:1 (обзор)
-
"Милан" хочет, чтобы Конте летом возглавил клуб
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|14
|36
|2
|Валенсия
|14
|31
|3
|Атлетико Мадрид
|14
|30
|4
|Реал Мадрид
|14
|28
|5
|Севилья
|14
|28
|6
|Вильярреал
|14
|21
|7
|Леганес
|14
|20
|8
|Хетафе
|14
|19
|9
|Реал Сосьедад
|14
|19
|10
|Сельта Виго
|14
|18
|11
|Бетис
|14
|18
|12
|Жирона
|13
|17
|13
|Эйбар
|14
|17
|14
|Леванте
|14
|16
|15
|Эспаньол
|14
|16
|16
|Атлетик Бильбао
|14
|14
|17
|Депортиво Ла-Корунья
|14
|12
|18
|Лас Пальмас
|14
|10
|19
|Малага
|14
|8
|20
|Алавес
|13
|6