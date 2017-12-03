"Реал" и ПСЖ могут совершить самый громкий обмен в истории футбола

Теги неймарпсжреал мадридкриштиану роналду

"Реал" и ПСЖ могут совершить самый громкий обмен в истории футболаМадридский "Реал" и французский ПСЖ могут совершить самый громкий обмен в истории футбола, информирует испанская пресса.

Сообщается, что руководство королевского клуба рассматривает возможность обмена своего ведущего бомбардира Криштиану Роналду на форварда парижан Неймара. При этом ожидается, что оба футболиста от такой сделки могут выиграть в финансовом плане.

Напомним, у "Реала" появился серьезный конкурент в борьбе за Неймара. | soccernews.ru

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