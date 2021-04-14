"Реал" и ПСЖ - основные претенденты на Роналду

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"Реал" и ПСЖ - основные претенденты на Роналду

Фото: инстаграм Криштиану Роналду/Автор неизвестен 

Мадридский "Реал" и "Пари Сен-Жермен" проявляют интерес к португальскому нападающему туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду, сообщает Diario AS.

По сведениям источника, испанский и французский клубы являются основными претендентами форварда. "Ювентус" не хочет отпускать игрока, но может согласиться его продать, если Криштиану сам захочет уйти. Впрочем, Роналду придется пойти на уменьшение зарплаты в случае перехода в другой клуб.

В нынешнем сезоне 36-летний Роналду провел за "Ювентус" 37 матчей во всех турнирах, забил 32 гола и отдал четыре результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

Не пропустите: Роналду может вернуться в АПЛ. | http://soccernews.ru
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