"Реал" и ПСЖ поборются за ключевого игрока "Ромы"

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"Реал" и ПСЖ поборются за ключевого игрока "Ромы"

Мадридский "Реал" и французский ПСЖ нацелились на вратаря "Ромы" Алиссона, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

По информации ресурса, оба клуба готовы купить 25-летнего бразильца, который хорошо зарекомендовал себя в этом сезоне.

"Реал" рассматривает Алиссона в качестве альтернативы Кепе Аррисабалаге, а ПСЖ уже долгое время ищет "первого номера".

Ранее перспективного стража ворот также связывали с переходом в "Ливерпуль", но "красные" зимой не собираются подписывать нового голкипера. 

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