"Реал" и ПСЖ поборются за одного из лидеров "Ювентуса"

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"Реал" и ПСЖ поборются за одного из лидеров "Ювентуса"

Форвард "Ювентуса" Пауло Дибала летом может сменить клуб.

Как сообщает Sky Sports, за аргентинца ведут борьбу "Реал" и ПСЖ. Отмечается, что парижане подпишут игрока, если клуб покинет Неймар.

Также в источнике говорится, что "Ювентус" готов обменять Дибалу на Иско, однако с доплатой со стороны "Реала".

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