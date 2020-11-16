"Реал" и Рамос отменили пресс-конференции о будущем игрока

Защитник мадридского "Реала" Серхио Рамос не выступит на пресс-конференции, на котором он должен был высказаться о своем будущем, сообщает AS.

По сведениям издания, президент королевского клуба Флорентино Перес также не выступит перед журналистами, хотя ранее утверждалось обратное.

Напомним, что контракт 34-летнего Рамоса с "Реалом" истекает летом 2021 года и стороны не могут договориться о продлении соглашения. Футболисту готов сделать крупное предложение ПСЖ.

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