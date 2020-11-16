"Реал" и Рамос отменили пресс-конференции о будущем игрока
Защитник мадридского "Реала" Серхио Рамос не выступит на пресс-конференции, на котором он должен был высказаться о своем будущем, сообщает AS.
По сведениям издания, президент королевского клуба Флорентино Перес также не выступит перед журналистами, хотя ранее утверждалось обратное.
Напомним, что контракт 34-летнего Рамоса с "Реалом" истекает летом 2021 года и стороны не могут договориться о продлении соглашения. Футболисту готов сделать крупное предложение ПСЖ.
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|Команда
|М
|О
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|20
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|Барселона
|19
|40
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|Атлетико Мадрид
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|4
|Севилья
|20
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|Хетафе
|20
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|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
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|10
|Гранада
|19
|27
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|Бетис
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|12
|Леванте
|20
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|Осасуна
|20
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|14
|Алавес
|20
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|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
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|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
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|Леганес
|20
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