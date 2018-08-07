"Реал" и "Рома" очным матчем завершают выступление на Международном кубке чемпионов

"Реал" – "Рома"

Стадион: МетЛайф (Ист Рутерфорд)

Начало матча: 03:00

Подходит к концу Международный кубок чемпионов, на этот раз победу в нем одержал "Тоттенхэм", другие команды шансов сдвинуть лондонцев уже не имеют, да и на второе место "Боруссии" уже никто не претендует. Лишь третье место на данный момент не гарантировано "Арсеналу", так как на него претендует целая группа команд: "Интер", "Реал", "Челси", "Лион" и "Рома".

Выступление римлян в США напоминало американские горки, сначала итальянцы были сокрушены "Тоттенхэмом" со счетом 1:4, но уже в следующей игре "Рома" была предельно мотивирована на игру с "Барселоной", победив 4:2. На каталонцев у "волков" есть некая обида, ведь они в это межсезонье перехватили у них в самый последний момент перспективного вингера Малкома.

В целом же команда этим летом существенно обновилась, "Рома" постепенно перестраивается, инвестируя большие средства в новых игроков (на данный момент потрачено 110 миллионов евро). К "волкам" уже присоединились Хавьер Пасторе, Джастин Клюйверт, Робин Ольсен, Давиде Сантон, Уильям Бианда, Анте Чорич, Николо Заниоло, Антонио Миранте, Иван Маркано. Также выкуплены права на Патрика Шика и Грегуара Дефреля. Потерь не так много, они могут больно ударить по команде, так как ушли лидеры Алиссон, Раджа Наинголлан. Остальные игроки не входили в основной состав.

"Реал" первый матч в США проиграл "МЮ", но затем справился с "Ювентусом", лишив туринцев шансов выиграть турнир. Команда постепенно привыкает играть без Кришитану Роналду. Его все еще пытаются кем-то заменить, но вариантов все меньше. Эден Азар принял решение остаться в "Челси", лидеры ПСЖ также не собираются переезжать в Мадрид, по крайней мере, в это межсезонье. Пока "Реал" так и не подготовил "трансферную бомбу", хотя фанаты очень ждут подписания звездного нападающего. Ведь "Реал" не покупал звезд за огромные деньги с 2014 года, до и то Хамес Родригес (за него заплатили 75 миллионов) в команде не прижился.

Пока же "Реал" ограничился покупкой вратаря Лунина, хавбека Винисиуша и защитника Одриазолы. Лишь у последнего на данный момент есть шансы пробиться в основу, хотя и ему будет сложно вытеснить из стартового состава Даниэля Карвахаля. Существенных потерь за исключением Роналду пока нет, однако ходят слухи о переходе Модрича в "Интер", также вслед за португальцем в Турин может отправиться его друг Марсело.

Интересные факты противостояния:

Команды провели между собой десять официальных матчей: шесть побед у "Реала", три - у "Ромы", одна ничья.

Также "Реал" дважды встречался с "Ромой" в рамках Международного кубка чемпионов: итальянцы дважды победили (один раз по пенальти).

Ориентировочные составы

"Реал": Навас, Карвахаль, Начо, Рамос, Марсело, Кроос, Льоренте, Иско, Асенсио, Бэйл, Бензема.

"Рома": Ольсен, Флоренци, Жезус, Фацио, Сантон, Де Росси, Стротман, Пасторе, Клюйверт, Верде, Джеко.

Прогноз на матч "Реал" – "Рома"

Постепенно команды должны набирать кондиции и подходить к сезону в оптимальной форме, поэтому вряд ли сейчас можно ожидать появления на поле большого количества игроков дубля. Тренерам необходимо наиграть оптимальный состав, отладить командную игру, наладить игровые связи. Поэтому стоит ожидать выход на поле основных игроков. Если все так и произойдет "Реал" должен обыграть своего соперника, так как у римлян команда пока еще очень "сырая".

Букмекеры предлагают на победу "Реала" коэффициент 1.80, на "Рому" – 4.00.

Вячеслав Горбачев | soccernews.ru

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