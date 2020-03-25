"Реал" и "Тоттенхэм" могут обменяться защитниками

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"Реал" и "Тоттенхэм" могут обменяться защитниками

Колумбийский защитник лондонского "Тоттенхэма" Давинсон Санчес может перейти в мадридский "Реал" в обмен на бразильского игрока обороны королевского клуба Эдера Милитао, сообщает Goal.

По сведениям издания, на сделке настаивает главный тренер английского клуба Жозе Моуринью. Ранее сообщалось, что тренерский штаб "Реала" недоволен игрой бразильца и может расстаться с ним.

23-летний Санчес в нынешнем сезоне провел за "Тоттенхэм" 32 матча во всех турнирах. На счету 22-летнего Милитао 13 матчей.

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