"Реал" и "Валенсия" могут обменяться игроками

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"Реал" и "Валенсия" могут обменяться игрокамиМадридский "Реал" и "Валенсия" могут обменяться своими игроками, информирует Football Espana.

Так, по сведениям источника, "сливочные" рассматривают вариант с подписанием форварда "летучих мышей" Родриго, на трансфере которого настаивает лично их главный тренер Хулен Лопетеги. При этом в возможную сделку по нему королевский клуб будет готов включить своего нападающего Борху Майораля.

Напомним,  до закрытия трансферного окна Перес планирует обновить мировой трансферный рекорд. | soccernews.ru

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