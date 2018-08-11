"Реал" и "Валенсия" могут обменяться игроками

Мадридский "Реал" и "Валенсия" могут обменяться своими игроками, информирует Football Espana.

Так, по сведениям источника, "сливочные" рассматривают вариант с подписанием форварда "летучих мышей" Родриго, на трансфере которого настаивает лично их главный тренер Хулен Лопетеги. При этом в возможную сделку по нему королевский клуб будет готов включить своего нападающего Борху Майораля.

Напомним, до закрытия трансферного окна Перес планирует обновить мировой трансферный рекорд. | soccernews.ru