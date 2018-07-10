"Реал" и "Ювентус" близки к достижению соглашения по трансферу Роналду

Мадридский "Реал" близок к достижению соглашения с туринским "Ювентусом" по трансферу своего ведущего бомбардира Криштиану Роналду.

Так, согласно сведениям SkySports, о переходе 33-летнего нападающего в стан "старой синьоры" может быть объявлено в течение ближайших двух дней.

Ориентировочно, сумма компенсации за португальца может составить порядка 100-150 миллионов евро.

Напомним, Буффон прокомментировал возможный трансфер Роналду в "Ювентус". | soccernews.ru