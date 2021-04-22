"Реал" и "Ювентус" могут исключить из еврокубков

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В УЕФА на повестке дня стоит вопрос о санкциях для "Реала" и "Ювентуса" за их участие в создании европейской Суперлиги, сообщает As.

"Королевский клуб" до сих пор не объявил о выходе из числа участников турнира, а туринцы в своем заявлении сказали о том, что клуб верит "в спортивную и коммерческую силу проекта", но согласился, что, после выхода остальных клубов, шансы на его осуществление малы.

УЕФА может отказать обоим клубам в участии в еврокубках в следующем сезоне. Это максимальное наказание, которое может быть назначено.

Однако, мнения внутри самой организации разделились: некоторые члены настаивают на максимальном наказании, другие же хотят, чтобы УЕФА отнесся к клубам более мягко. Вопрос будет рассматриваться на совещании в пятницу.

Отмечается, что отстранить "Реал" из текущего розыгрыша Лиги Чемпионов УЕФА не сможет из-за обязательств перед спонсорами и вещателями.