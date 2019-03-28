"Реал" и "Ювентус" нацелились на Дзаньоло

"Реал" и "Ювентус" проявляют интерес к полузащитнику "Ромы" Николо Дзаньоло, сообщает Sportmediaset.

По сведениям издания, испанский и итальянский клубы намерены приобрести футболиста в летнее трансферное окно. "Рома" не хочет продавать игрока, но может согласиться с ним расстаться за 60 миллионов евро.

В нынешнем сезоне 19-летний Дзаньоло провел за "Рому" 28 матчей во всех турнирах, в которых забил пять голов и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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