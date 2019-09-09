"Реал" и "Ювентус" намерены зимой заключить контракт с Эриксеном

"Реал" хочет этой зимой договорится с "Тоттенхэмом" о покупке хавбека Кристиана Эриксена, передает AS.

Отметим, что в 27-летнем игроке также заинтересован "Ювентус". Контракт полузащитника со "шпорами" рассчитан до лета 2020 года. 1 января 2020-го футболист может заключить предварительной соглашение с любой другой командой.

Ранее сообщалось, что Эриксена также хотят приобрести "Интер" и "МЮ".

27-летний Эриксен выступает за "Тоттенхэм" с 2013 года. Всего он провел за лондонский клуб 281 матч во всех турнирах, в которых забил 67 голов и отдал 86 результативных передач.

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