"Реал" и "Ювентус" настаивают на создании Суперлиги. "МЮ" передумал
Руководство "Ювентуса" и "Реала" ведут активную работу по созданию Суперлиги. Ожидалось, что, кроме прочих европейских грандов, среди участников будут и команды из АПЛ. "Манчестер Юнайтед", "Ливерпуль", "Манчестер Сити", "Тоттенхэм", "Арсенал" и "Челси" должны были принять участие в "Супер Лиге Чемпионов".
Однако, после того, как ФИФА и УЕФА ультимативно заявили, что клубы, которые согласятся выступать в новом турнире, будут наказаны, "Манчестер Юнайтед" отдалился от переговоров по созданию соревнования.
Как сообщает Daily Mail, в "МЮ" не хотят принимать приглашение участвовать в Суперлиге из-за серьезных последствий для клуба, которые может принести такое решение.
Как сообщалось ранее появилась информация о том, что каждый из 6 вступивших в Суперлигу клубов АПЛ получит 350 млн евро. ФИФА и УЕФА выступили в заявлением, в котором сообщили, что запретят клубам Суперлиги участвовать в турнирах под своей эгидой.
Читать по теме: ФИФА и УЕФА введут запрет для клубов Суперлиги участвовать в турнирах под своей эгидой | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18