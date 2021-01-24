"Реал" и "Ювентус" настаивают на создании Суперлиги. "МЮ" передумал

Руководство "Ювентуса" и "Реала" ведут активную работу по созданию Суперлиги. Ожидалось, что, кроме прочих европейских грандов, среди участников будут и команды из АПЛ. "Манчестер Юнайтед", "Ливерпуль", "Манчестер Сити", "Тоттенхэм", "Арсенал" и "Челси" должны были принять участие в "Супер Лиге Чемпионов".



Однако, после того, как ФИФА и УЕФА ультимативно заявили, что клубы, которые согласятся выступать в новом турнире, будут наказаны, "Манчестер Юнайтед" отдалился от переговоров по созданию соревнования.

Как сообщает Daily Mail, в "МЮ" не хотят принимать приглашение участвовать в Суперлиге из-за серьезных последствий для клуба, которые может принести такое решение.