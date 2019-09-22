"Реал" и "Ювентус" поборются за аргентинского таланта

"Реал" и "Ювентус" проявляют интерес к полузащитнику "Боки Хуниорс" Агустину Альмендре, сообщает Goal.

По сведениям издания, испанский и итальянский гранды рассматривают вариант с приобретением футболиста. Также хавбек входит в сферу интересов "Атлетико", "Валенсии", "Ромы" и "Севильи".

19-летний Альмендра является воспитанником "Боки Хуниорс". Всего за аргентинский клуб он провел 25 матчей во всех турнирах, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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