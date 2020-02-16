"Реал" и "Ювентус" поборются за хавбека "Валенсии"

Теги валенсияреал мадридювентусферран торрестрансферы

"Реал" и "Ювентус" поборются за хавбека "Валенсии"

"Реал" и "Ювентус" проявляют интерес к полузащитнику "Валенсии" Феррану Торресу, сообщает Marca.

По сведениям издания, мадридский и туринский клубы следят за ситуацией с игроком, который не может договориться с "Валенсией" о продлении контракта. Также футболист входит в сферу интересов дортмундской "Боруссии".

В нынешнем сезоне 19-летний Торрес провел за "Валенсию" 31 матч во всех турнирах, забил пять голов и отдал шесть результативных передач. Его контракт с левантийцами действует до лета 2021 года, а отступные составляют 100 миллионов евро.

Не пропустите: "Реал", "Ливерпуль" и "Ман Сити" вступят в гонку за Траоре. | http://soccernews.ru

 
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Месси выдал худшую серию за последние шесть лет

Месси выдал худшую серию за последние шесть лет

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов