"Реал" и "Ювентус" поборются за хавбека "Валенсии"

"Реал" и "Ювентус" проявляют интерес к полузащитнику "Валенсии" Феррану Торресу, сообщает Marca.

По сведениям издания, мадридский и туринский клубы следят за ситуацией с игроком, который не может договориться с "Валенсией" о продлении контракта. Также футболист входит в сферу интересов дортмундской "Боруссии".

В нынешнем сезоне 19-летний Торрес провел за "Валенсию" 31 матч во всех турнирах, забил пять голов и отдал шесть результативных передач. Его контракт с левантийцами действует до лета 2021 года, а отступные составляют 100 миллионов евро.

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