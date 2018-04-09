"Реал" и "Ювентус" рассудит английский рефери
Главным арбитром ответного матча 1/4 финала Лиги Чемпионов между мадридским "Реалом" и туринским "Ювентусом" назначен английский судья Майкл Оливер.
Вторая игра в противостоянии королевского клуба и "старой синьоры" состоится в ближайшую среду на поле первых. Первый поединок между командами завершился со счетом 3:0 в пользу чемпиона Испании. Оливер впервые в своей карьере будет работать на "Сантьяго Бернабеу".
Напомним, "Ювентус" готов заплатить 150 миллионов евро за хавбека "Реала". | soccernews.ru
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