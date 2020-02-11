"Реал" и "Ювенутс" интересуются голкипером "Милана" Доннаруммой

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"Реал" и "Ювенутс" интересуются голкипером "Милана" Доннаруммой

Мадридский "Реал" нацелился на голкипера "Милана" Джанлуиджи Доннарумму. Об этом сообщает Calciomercato.com.

По данным источника, испанский клуб хочет видеть 20-летнего футболиста в команде. Также Доннаруммой интересуется "Ювентус".

Соглашение футболиста с "Миланом" рассчитано до лета 2021 года. В нынешнем розыгрыше голкипер участвовал в 22 матчах Серии А, пропустив 30 мячей.

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