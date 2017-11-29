"Реал" играет вничью с "Фуэнлабрадой" и выходит в следующий раунд Кубка Испании

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"Реал" играет вничью с "Фуэнлабрадой" и выходит в следующий раунд Кубка Испании

В рамках ответного матча 1/16 финала Кубка Короля мадридский "Реал" на "Сантьяго Бернабеу" принимал лидера третьего дивизиона Испании "Фуэнлабраду". Учитывая статус соперника, Зинедин Зидан выпустил на эту встречу фактически резервный состав. Да и результат первого матча (2:0) позволял "сливочным" проверить в деле ближайший резерв.

Однако, как показали стартовые минуты матча, мадридский клуб слишком самоуверенно подошел к ответной встрече. Молодежь "Реала" действовала крайне пассивно на поле, позволяя гостям регулярно убегать в атаку. Так уже на 4-й минуте Фрайле пробивал из пределов штрафной после передачи справа, но мяч немного свалился с ноги Уго.

А спустя еще некоторое время Фран Гарсия выстрелил как из пушки метров с 27-ти. К счастью для хозяев поля, мяч полетел мимо ворот. Вскоре Королевский клуб смог отодвинуть игру от своих ворот, заставив гостей сосредоточиться на обороне. Но каких-либо существенных дивидендов мадридскому клубу территориальное преимущество не принесло.

А в середине тайма дела у команды Зинедина Зидана существенно ухудшились. Игроки "Фуэнлабрады" заработали угловой, а после его розыгрыша Милья приложился к мячу метров с 23-х. Навас достал мяч, но смог перевести его в перекладину, после чего сфера угодила в спину голкиперу "Реала" и влетела в ворота – 0:1.

Теперь уже "сливочным" было не до шуток. Второй мяч гостей поставил бы под угрозу выход в следующий раунд. Однако игра у хозяев поля, откровенно говоря, не клеилась. Все надежды болельщиков мадридского клуба теперь были связаны со вторым таймом и с тем, что Зидан найдет нужные слова в перерыве.

Француз может и нашел те самые слова для своих игроков. "Реал" после перерыва действительно заиграл интереснее, однако с голевыми моментами дела были все также плохи. Тогда ЗиЗу решается на первую замену. Тренерское чутье подсказало. На 62-й минуте на поле появляется валлиец Гаррет Бэйл, и буквально в первой же атаке он делает голевую передачу на дальнюю штангу, где Борха Майораль ударом головой вколачивает мяч от перекладины в ворота – 1:1. Как говорится, отлегло!

А спустя пять минут все в этом противостоянии стало понятно. "Реал" провел динамичную атаку с участием Ковачича. Мяч отскочил от защитника "Фуэнлабрады" и позволил Бэйлу выйти один на один с голкипером команды гостей. Однако сходу пробить Поля у валлийца не получилось. Мяч подхватил Майораль и, приблизившись к воротам, отправил сферу в ближний угол – 2:1.

С этой минуты команды уже, по сути, начали доигрывать встречу. Гости прекрасно понимали, что забить три мяча разыгравшемуся "Реалу" уже не представляется возможным. Тем не менее, к чести команды Антонио Кальдерона, еще один мяч "Фуэнлы" забить все же смогли. Причем, взятие ворот "Реала" случилось буквально на ровном месте. Маркес вошел в штрафную площадь с левого фланга, прострелил в центр, откуда Портилья пробил по воротам. Навас снаряд отразил перед собой и первым на добивании оказался все тот же Портилья, который вторым ударом переправил сферу в сетку ворот – 2:2.

Таким образом, ничья на "Сантьяго Бернабеу" становится маленьким утешением для лидера третьего испанского дивизиона. "Реал" же прогнозируемо идет дальше.  

"Реал" – "Фуэнлабрада" – 2:2

Голы: Милья, 25 – 0:1. Майораль, 62 – 1:1. Майораль, 70 – 2:1. Портилья, 89 – 2:2.    

"Реал": Навас, Тео, Техеро, Начо, Хакими, Ковачич (Валенсиано, 81), Льоренте, Себальос, Оскар (Кесада, 75), Асенсио, Франсиско (Бэйл, 62), Майораль.

"Фуэнлабрада": Поль, Хуанма, Ката Диас, Фран Гарсия, Гонсалес, Маркес, Милья, Браво (Портилья, 69), Фрайле, Баррозо (Диони, 61), Аннор (Керо, 79).

Александр Никитин | http://soccernews.ru

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