"Реал" имеет грандиозные планы на следующее лето

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"Реал" имеет грандиозные планы на следующее лето Фото: инстаграм Мбаппе

Руководство "Реала" собирается совершить несколько громких сделок следующим летом.

Как сообщает Marca, главной трансферной целью остается форвард ПСЖ Килиан Мбаппе. Для усиления полузащиты клуб рассматривает хавбека "Манчестер Юнайтед" Поля Погба и Орельяна Тчуамени из "Монако". Также "Реал" интересуется защитником "Севильи" Жюлем Кунде.

Отмечается, что "Реал" как и при Зинедине Зидане продолжает подписывать французских футболистов. При Зидане клуб подписал Рафаэля Варана, Тео Эрнандеса и Ферлана Менди.

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