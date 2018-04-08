"Реал" имеет в составе только двух центральных защитников перед матчем с "Атлетико"



Защитник "Реала" Хесус Вальехо выбыл из строя из-за травмы, сообщает AS.

Футболист пропустит матч 31-го тура чемпионата Испании с "Атлетико", который состоится сегодня, 8 апреля. Таким образом у королевского клуба остались в строю только два центральных защитника - Рафаэль Варан и Серхио Рамос.

Полностью заявка "Реала" на матч с "Атлетико" выглядит так:

Вратари: Навас, Касилья, Зидан.

Защитники: Карвахаль, Рамос, Варан, Марсело, Эрнандес

Полузащитники: Кроос, Модрич, Каземиро, Льоренте, Асенсио, Иско, Ковачич.

Нападающие: Роналду, Бензема, Бэйл, Васкес.

Матч "Реал" - "Атлетико" начнется в 17:15 мск.

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