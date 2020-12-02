"Реал", "Интер" и "Атлетико" могут вылететь, "Локомотив" на грани краха, "Бавария" и "Ливерпуль" не имеют проблем: итоги вчерашнего игрового дня в Лиге Чемпионов

Вчерашний игровой день в Лиге Чемпионов стал пятым для команд из групп A, B, C и D. В некоторых группах многое стало ясно, а в некоторых интрига закрутилась настолько сильно, что в последнем туре над стадионами нужно будет вешать 10 топоров, доставать все возможные ритуальные принадлежности, запасаться чипсами и пивом… Короче говоря, круто проводить время.

В группе A определился первый участник 1/8 финала Лиги Чемпионов. Им совершенно ожидаемо стала "Бавария", которой хватило ничьи с "Атлетико" для обеспечения безоговорочного первого места в группе. Более того, сам матч был важен именно для "матрасников", поскольку они добыли всего одну победу в ЛЧ, и не могут быть уверены даже в выходе в следующую стадию. Более того, они не уверены в ней и сейчас. Дело в том, что московский "Локомотив" ожидаемо для букмекеров, но нежданно для российских болельщиков, провалил матч с "Зальцбургом" (1:3), и упал на последнее место квартета. Победа австрийцев получилась закономерной. Организованный коллектив Джесси Марша не оставил никаких шансов москвичам, втрое перестреляв их по ударам. Перед последним туром ситуация следующая. "Атлетико" и "Зальцбург" будут бороться за второе место в группе в очном матче. Испанцы в лучшей позиции, у них 6 баллов, против 4 у австрийцев. Для прохода дальше подопечным Симеоне хватит ничьи. А "Локомотив" поедет в гости к "Баварии", и чтобы вырвать евровесну, нужно обязательно побеждать мюнхенцев и ждать потери очков от "Зальцбурга". Поражение австрийцев и ничья с "Баварией" нас не устроят. Вот такая задачка!

Группа B является самой запутанной в этой ЛЧ, так как там не понятно вообще ничего, и все 4 команды еще могут пролезть в евровесну. Карты запутал "Шахтер", который после поражения 10:0 по сумме двух матчей от "Боруссии" взял, да и хлопнул дома "Реал" 2:0. Да, это 2020 год, тут может случится вообще все! В свою очередь "Интер" достаточно натужно, иногда с нервами, но победил немцев со счетом 3:2. В последнем туре "Шахтер" поедет к "Интеру", а "Реал" примет у себя "Боруссию". И раскладов здесь очень много! Хотя, с другой стороны, все не так уж и сложно. Чтобы "Реал" и "Интер", как и ожидалось в начале, прошли дальше, им нужно всего лишь как-то выиграть свои матчи. Если же победу одержит только "Интер", а "Реал" и "Боруссия" сыграют вничью, то именно эти две команды выйдут дальше, поскольку "Реал" лучше "Интера" в контексте личных встреч. Самый гладкий вариант – если все сыграют вничью – ничего не изменит, по сравнению с текущей ситуацией. "Боруссия" и "Шахтер" неожиданно пойдут в плей-офф, а "Реал" отправится побеждать в Лиге Европы. Короче говоря, ждем, будет интересно!

Группа C – единственная простая группа в Лиге Чемпионов. Тут решилось почти все, кроме обладателя 3 места. "Манчестер Сити" и "Порту" свои места в плей-офф не отдадут, а "Марсель" и "Олимпиакос" постараются отобрать очки у лидеров группы, чтобы все же закрепить за собой чистое третье место. Пока больше шансов у "Олимпиакоса", поскольку греки имеют равное количество очков с французами (по 3), но обходят их по результатам личных встреч. В последнем туре в "Олимпиакоса" домашняя игра с "Порту", а "Марселю" ехать в Манчестер. На бумаге подопечные Андре Вилаша-Боаша уже вылетели.

Группа D тоже в некотором смысле понятная, как белый день. Там уже определилась первая команда – "Ливерпуль", а также последняя – "Мидтьюланд". За второе место в очном матче будут биться "Аякс" и "Аталанта". У голландцев 7 очков в активе, а у итальянцев 8, хотя могло быть 10, но "Богиня" Миранчука умудрилась не обыграть аутсайдера квартета в 5 туре. Сам Миранчук, кстати, пропускал матч из-за болезни. По итогу в последнем матче будет все очень просто – кто выигрывает, тот и идет в плей-офф. И "Аталанта", и "Аякс" в последнее время выглядят тяжело, но есть надежда, что мы увидим интересный матч! Ждем-с…