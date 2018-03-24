"Реал" интересовался лидером "Ромы", но Зидан блокировал трансфер

Теги реал мадридзинедин зиданромаэдин джеко

"Реал" интересовался лидером "Ромы", но Зидан блокировал трансферВ январское трансферное окно мадридский "Реал" хотел подписать нападающего "Ромы" Эдина Джеко.

Переход футболиста блокировал главный тренер мадридской команды Зинедин Зидан.

Форвардом также интересовался "Челси", но сам Джеко решил остаться в Италии.

В 28-ми матчах Серии А Джеко забил 13 голов и отдал три голевые передачи.

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