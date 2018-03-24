"Реал" интересовался лидером "Ромы", но Зидан блокировал трансфер

В январское трансферное окно мадридский "Реал" хотел подписать нападающего "Ромы" Эдина Джеко.

Переход футболиста блокировал главный тренер мадридской команды Зинедин Зидан.

Форвардом также интересовался "Челси", но сам Джеко решил остаться в Италии.

В 28-ми матчах Серии А Джеко забил 13 голов и отдал три голевые передачи.

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