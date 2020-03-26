"Реал" интересуется 16-летним игроком "Лиона"
"Реал" интересуется форвардом "Лиона" Райаном Черки. Об этом сообщает AS.
По данным источника, мадридский клуб сделал предложение французам о покупке 16-летнего футболиста, однако получил отказ. "Лион" не хочет расставаться с молодым нападающим.
За основную команду "Лиона" 16-летний Черки дебютировал в этом сезона. На его счету 3 гола и 2 результативных передачи в 12 матчах. Его контракт рассчитан до лета 2022 года.
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