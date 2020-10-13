"Реал" интересуется 17-летним хавбеком "Боруссии"

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"Реал" интересуется 17-летним хавбеком "Боруссии"

Полузащитник дортмундской "Боруссии" Джованни Рейна привлёк внимание мадридского "Реала".

По информации Marca, королевский клуб внимательно следит за прогрессом 17-летнего американца и его партнёра по команде Эрлинга Холанда.

Рыночная стоимость перспективного хавбека оценивается в 15 миллионов евро. Его контракт с немецким клубом истекает следующим летом.

За "Боруссию" Рейна выступает с 2019 года, сыграл 23 матча, забил 3 гола и сделал 6 ассистов.

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