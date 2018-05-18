"Реал" интересуется Алабой

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"Реал" интересуется Алабой

"Реал" проявляет интерес к защитнику "Баварии" Давиду Алабе.

"Все знают, что "Реал" заинтересован в Давиде, но пока мы ничего не можем сказать по этому поводу. Посмотрим, что будет летом, сейчас не время для таких разговоров. Все уже знают об этом интересе, но сын должен подождать" - приводит слова отца игрока AS.

Напомним, что "Реал" интересовался игроком в 2016 году, однако "Бавария" не отпустила его.

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