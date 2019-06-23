"Реал" интересуется Альмироном, который едва не перешел в "Зенит"

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"Реал" интересуется Альмироном, который едва не перешел в "Зенит"

"Реал" проявляет интерес к парагвайскому полузащитнику "Ньюкасла" Мигелю Альмирону, сообщает TyC Sports.

По сведениям издания, представители королевского клуба в данный момент находятся в Бразилии Кубке Америки, где следят за игрой хавбека.

Стоит отметить, что в 2017 году Альмирон мог перейти в "Зенит" из "Лануса", но трансфер сорвался.

25-летний Альмирон в данный момент выступает за "Ньюкасл". В минувшем сезоне он провел за клуб 10 матчей. Его контракт с англичанами действует до лета 2024 года.

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