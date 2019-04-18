"Реал" интересуется четырьмя футболистами

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"Реал" интересуется четырьмя футболистами

Мадридский "Реал" продолжает искать варианты усиления состава, сообщает Marca.

По сведениям издания, королевский клуб проявляет интерес к ещё, по меньшей мере, четверым футболистам.

Речь идёт о защитнике Маттейсе де Лигте ("Аякс"), а также хавбеках Донни ван де Беке ("Аякс"), Кристиане Эриксене ("Тоттенхэм") и Сергее Милинковиче-Савиче ("Лацио").

Напомним, что ранее "Реал" уже оформил трансферы Эдера Милитао ("Порту") и Родриго Гоэса ("Сантос"), а переговоры по переходу Эдена Азара находятся в завершающей стадии.

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ИЗВРАЩЕНЕЦ
ИЗВРАЩЕНЕЦ

Де Лигт никогда не пойдет в мадридский середняк, а за Бека Пересу придется раскошелиться по полной, выкупив клаусулу. и это в случае, если сам Донни согласится уйти на понижение.

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