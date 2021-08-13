"Реал" интересуется Давидом Луисом

Теги реал мадридарсенал лондондавид луизтрансферы

"Реал" интересуется Давидом Луисом

Фото инстаграм Давида Луиза

Бывший центральный защитник лондонского "Арсенала" Давид Луиз может продолжить карьеру в Испании.

Как сообщает португальский инсайдер Педру Алмейда, мадридский "Реал" ведёт переговоры с агентом 34-летнего футболиста.

Напомним, что "канониры" не продлили контракт с бразильцем, поэтому он является свободным агентом.

Луиз выступал за "Арсенал" с августа 2019 года, сыграл 73 матча, забил 4 гола и сделал 1 ассист.

"Реал" ищет варианты усиления обороны после ухода Серхио Рамоса в ПСЖ и Рафаэля Варана в "Манчестер Юнайтед".

Не пропустите: Стали известны финансовые детали возможного перехода Мбаппе в "Реал". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

РФС готов отменить лимит на легионеров со следующего сезона

РФС готов отменить лимит на легионеров со следующего сезона

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов