"Реал" интересуется Давидом Луисом

Фото инстаграм Давида Луиза

Бывший центральный защитник лондонского "Арсенала" Давид Луиз может продолжить карьеру в Испании.

Как сообщает португальский инсайдер Педру Алмейда, мадридский "Реал" ведёт переговоры с агентом 34-летнего футболиста.

Напомним, что "канониры" не продлили контракт с бразильцем, поэтому он является свободным агентом.

Луиз выступал за "Арсенал" с августа 2019 года, сыграл 73 матча, забил 4 гола и сделал 1 ассист.

"Реал" ищет варианты усиления обороны после ухода Серхио Рамоса в ПСЖ и Рафаэля Варана в "Манчестер Юнайтед".

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