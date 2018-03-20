"Реал" интересуется двумя игроками "Манчестер Юнайтед"
Мадридский "Реал" интересуется сразу двумя игроками "Манчестер Юнайтед", информирует испанская пресса.
Так, помимо голкипера "красных дьяволов" Давида Де Хеа, попытки приобрести которого были предприняты королевским клубом еще прошлым летом, "сливочные" также следят за их форвардом Маркусом Рэшфордом. 20-летний нападающий "Юнайтед" рассматривается в "Реале" в качестве одного из возможных кандидатов на усиление своей атаки.
В нынешнем сезоне Рэшфорд забил 12 мячей и сделал 9 результативных передач в 42 матчах за "Манчестер Юнайтед".
Напомним, Перес готов включить в сделку по Неймару трех игроков "Реала". | soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Черышев: "Проблем в сборной из-за травм нет"
-
Моуринью готов потратить 80 миллионов евро на защитника "Челси"
-
"Реал" следит за полузащитником "Интера"
-
"Манчестер Юнайтед" интересуется ведущим защитником "Арсенала"
-
Головин: "Хотелось бы дойти со сборной минимум до полуфинала Чемпионата Мира"
-
Сборная Испании представила выездную форму для Чемпионата Мира
-
Артур: "Неймар положительно отзывался о "Барселоне"
-
ПСЖ интересуется вингером "Реала"
-
Черышев: "В Испании всем очень понравилась сборная России, а особенно - Смолов"
-
"Реал" договорился с Левандовски по условиям личного контракта
-
Аймар: "Месси встает утром и уже знает, выиграет его команда сегодня или нет"
-
Soccer News открывает вакансии корреспондентов в городах, принимающих ЧМ-2018
-
"Тоттенхэм" принял решение по будущему Алдервейрелда
-
Самедов поделился ожиданиями от домашнего Чемпионата Мира
-
ПСЖ готов рассмотреть вопрос о повышении оклада Неймару
-
Дракслер и Ди Мария поставили условие ПСЖ
-
ПСЖ готов сделать Зидана самым высокооплачиваемым тренером мира
-
Самедов назвал игрока "Спартака", который способен заиграть в Европе
-
Погба: "В футболе Месси делает то, на что больше никто не способен"
-
Дрогба: "У Неймара есть все, чтобы выиграть "Золотой мяч"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|30
|81
|2
|Манчестер Юнайтед
|30
|65
|3
|Ливерпуль
|31
|63
|4
|Тоттенхэм
|30
|61
|5
|Челси
|30
|56
|6
|Арсенал Лондон
|30
|48
|7
|Бернли
|30
|43
|8
|Лестер Сити
|30
|40
|9
|Эвертон
|31
|40
|10
|Борнмут
|31
|36
|11
|Уотфорд
|31
|36
|12
|Брайтон & Хоув Альбион
|30
|34
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|30
|32
|14
|Суонси Сити
|30
|31
|15
|Хаддерсфилд Таун
|31
|31
|16
|Кристал Пэлас
|31
|30
|17
|Вест Хэм Юнайтед
|30
|30
|18
|Саутгемптон
|30
|28
|19
|Сток Сити
|31
|27
|20
|Вест Бромвич Альбион
|31
|20