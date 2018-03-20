"Реал" интересуется двумя игроками "Манчестер Юнайтед"

Мадридский "Реал" интересуется сразу двумя игроками "Манчестер Юнайтед", информирует испанская пресса.

Так, помимо голкипера "красных дьяволов" Давида Де Хеа, попытки приобрести которого были предприняты королевским клубом еще прошлым летом, "сливочные" также следят за их форвардом Маркусом Рэшфордом. 20-летний нападающий "Юнайтед" рассматривается в "Реале" в качестве одного из возможных кандидатов на усиление своей атаки.

В нынешнем сезоне Рэшфорд забил 12 мячей и сделал 9 результативных передач в 42 матчах за "Манчестер Юнайтед".

Напомним, Перес готов включить в сделку по Неймару трех игроков "Реала". | soccernews.ru