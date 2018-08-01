"Реал" интересуется двумя топовыми защитниками

Мадридский "Реал" интересуется сразу двумя топовыми защитниками, информирует испанская пресса.

Так, сообщается, что "сливочные" находятся в поиске альтернативы своему левому беку Марсело. На сегодняшний день на эту роль в королевском клубе определили Маркоса Алонсо из лондонского "Челси" и Давида Алабу из мюнхенской "Баварии".

Напомним, новичок "Реала" отметился жуткой симуляцией. | soccernews.ru