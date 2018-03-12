"Реал" интересуется двумя ведущими игроками "Интера"

Теги реал мадридинтер миланмауро икардимилан шкриньяр

"Реал" интересуется двумя ведущими игроками "Интера"Мадридский "Реал" интересуется сразу двумя ведущими игроками миланского "Интера", информирует испанская пресса.

Так, в королевском клубе рассматривают возможность приобретения ближайшим летом форварда "нерадзурри" Мауро Икарди и защитника Милана Шкриньяра.

Отметим, что трансфер первого оценивается примерно в 110 миллионов евро, а второго - в 60 миллионов евро.

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