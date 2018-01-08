"Реал" интересуется двумя южноамериканскими игроками

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"Реал" интересуется двумя южноамериканскими игрокамиМадридский "Реал" интересуется двумя южноамериканскими игроками, информирует испанская пресса.

Так, сообщается, что королевский клуб следит за выступлениями в текущем сезоне вингера чилийского "Уачипато" Джефферсона Сотелдо и полузащитника немецкого "Штутгарта" Сантьяго Аскасибара. Подписать обоих "сливочные" могут уже следующим летом.

Напомним, "Реал" повторил худший клубный результат за последние 10 лет. | soccernews.ru

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