"Реал" интересуется двумя звездами АПЛ

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"Реал" интересуется двумя звездами АПЛФото: инстаграм Погба/Автор неизвестен

Мадридский "Реал" продолжает искать варианты усиления команды для следующего лета.

Как сообщает испанской издание AS, королевский клуб заинтересован в подписании двух полузащитников из английской премьер-лиги: Юри Тилеманса из "Лестер Сити" и Поля Погба из "Манчестер Юнайтед".

Ранее журналист-инсайдер Фабрицио Романо сообщал, что "Реал" входит в число претендентов на бельгийского хавбека "лис".

Напомним, что контракт Погба с "красными дьяволами" рассчитан до 30 июня 2022 года, а сам француз не намерен его продлевать, так как хочет играть за "Реал".

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