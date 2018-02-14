"Реал" интересуется Джастином Клюйвертом

Мадридский "Реал" интересуется вингером амстердамского "Аякса" Джастином Клюйвертом, информирует испанская пресса.

Сообщается, что руководство "сливочных" рассматривает вопрос о подписании 18-летнего таланта, за которым следят многие европейские гранды. При этом президента королевского клуба Флорентино Переса прельщает возможность увести перспективного игрока у каталонской "Барселоны", за которую ранее выступал отец Джастина Патрик.

В нынешнем сезоне Клюйверт-младший забил 7 мячей и сделал 4 результативные передачи в 25 матчах за "Аякс".

Напомним, сегодня "Реал" сыграет против ПСЖ. | soccernews.ru