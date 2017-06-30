"Реал" интересуется ещё одним защитником "Атлетико"

Мадридский "Реал" нацелился на защитника "Атлетико" Лукаса Эрнандеса, сообщает Marca.

По сведениям издания, королевский клуб хочет купить 21-летнего футболиста этим летом, однако "матрасники" не намерены с ним расставаться. Сумма отступных в контракте игрока составляет 55 миллионов евро.

Стоит отметить, что вскоре в "Реал" перейдёт Тео Эрнандес, который является родным братом Лукаса.

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