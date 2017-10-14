"Реал" интересуется форвардом "Манчестер Юнайтед"

Мадридский "Реал" интересуется форвардом английского "Манчестер Юнайтед" Маркусом Рэшфордом, информирует испанская пресса.

Сообщается, что королевский клуб будет рассматривать вариант с приобретением 19-летнего нападающего "красных дьяволов", если те решатся без ведома "сливочных" согласовать возможный трансфер вингера Гарета Бэйла.

Напомним, Депай хочет играть за "Реал". | soccernews.ru