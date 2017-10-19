"Реал" интересуется форвардом "Манчестер Юнайтед"

Теги манчестер юнайтедреал мадридмаркус рэшфорд

"Реал" интересуется форвардом "Манчестер Юнайтед"Мадридский "Реал" интересуется форвардом английского "Манчестер Юнайтед" Маркусом Рэшфордом, информирует испанская пресса.

Сообщается, что королевский клуб следит за прогрессом 19-летнего нападающего, который в текущем сезоне стал одним из лидеров своей команды. Однако "красные дьяволы" вряд ли будут готовы так просто расстаться с перспективным футболистом.

В нынешнем сезоне Рэшфорд отметился 6 забитыми мячами и 4 результативными передачами в 13 матчах за "Манчестер Юнайтед".

Напомним, Перес планирует перехватить трансферную цель "Барселоны". | soccernews.ru

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