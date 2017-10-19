"Реал" интересуется форвардом "Манчестер Юнайтед"

Мадридский "Реал" интересуется форвардом английского "Манчестер Юнайтед" Маркусом Рэшфордом, информирует испанская пресса.

Сообщается, что королевский клуб следит за прогрессом 19-летнего нападающего, который в текущем сезоне стал одним из лидеров своей команды. Однако "красные дьяволы" вряд ли будут готовы так просто расстаться с перспективным футболистом.

В нынешнем сезоне Рэшфорд отметился 6 забитыми мячами и 4 результативными передачами в 13 матчах за "Манчестер Юнайтед".

Напомним, Перес планирует перехватить трансферную цель "Барселоны". | soccernews.ru