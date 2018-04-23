"Реал" интересуется хавбеком "Баварии"

Теги реал мадридбавария мюнхенхамес родригестьяго алькантара

"Реал" интересуется хавбеком "Баварии"Мадридский "Реал" интересуется полузащитником мюнхенской "Баварии" Тьяго Алькантарой, информирует испанская пресса.

Сообщается, что в королевском клубе рассматривают вариант с обменом 27-летнего хавбека чемпионов Германии на своего игрока средней линии Хамеса Родригеса, который на правах аренды также выступает за немецкий гранд.

В нынешнем сезоне Тьяго забил 7 мячей и сделал 3 результативные передачи в 26 матчах за "Баварию".

Напомним, "Реал" определился с приоритетным звездным подписанием на лето. | soccernews.ru

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