"Реал" интересуется хавбеком дортмундской "Боруссии"

Хавбек дортмундской "Боруссии" Джейдон Санчо попал в сферу интересов "Реала", сообщает ESPN FC.

По сведениям издания, скауты мадридского клуба уже следят за футболистом. Сообщается, что "Реал" оценивает 17-летнего игрока в 10 миллионов евро.

В текущем сезоне Санчо провел всего одну игру.

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