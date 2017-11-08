"Реал" интересуется хавбеком "Лиона"

Мадридский "Реал" интересуется полузащитником французского "Лиона" Набилем Фекиром, информирует испанская пресса.

Сообщается, что королевский клуб внимательно следит за прогрессом 24-летнего хавбека "ткачей", трансферная стоимость которого на сегодняшний день составляет порядка 50-ти миллионов евро.

В нынешнем сезоне Фекир забил 12 мячей и сделал 3 результативные передачи в 15 матчах за "Лион".

Напомним, "Реал" не собирается продавать Бэйла. | soccernews.ru