"Реал" интересуется хавбеком "Лиона"

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"Реал" интересуется хавбеком "Лиона"Мадридский "Реал" интересуется полузащитником французского "Лиона" Набилем Фекиром, информирует испанская пресса.

Сообщается, что королевский клуб внимательно следит за прогрессом 24-летнего хавбека "ткачей", трансферная стоимость которого на сегодняшний день составляет порядка 50-ти миллионов евро.

В нынешнем сезоне Фекир забил 12 мячей и сделал 3 результативные передачи в 15 матчах за "Лион".

Напомним, "Реал" не собирается продавать Бэйла. | soccernews.ru

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