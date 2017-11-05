"Реал" интересуется хавбеком "Ливерпуля"

Теги реал мадридливерпульэмре джан

"Реал" интересуется хавбеком "Ливерпуля"Мадридский "Реал" интересуется полузащитником английского "Ливерпуля" Эмре Джаном, информирует Diario Gol.

По сведениям источника, "сливочные" рассматривают возможность подписания 23-летнего хавбека "красных" в качестве свободного агента следующим летом, когда у него истечет срок контракта с его клубом.

В нынешнем сезоне Джан отметился 3 забитыми мячами и 2 ассистами в 15 матчах за "Ливерпуль".

Напомним, два игрока "Реала" рисуют пропустить матч против "Атлетико". | soccernews.ru

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