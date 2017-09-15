"Реал" интересуется хавбеком "Манчестер Сити"

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"Реал" интересуется хавбеком "Манчестер Сити"

Юный полузащитник "Манчестер Сити" Браим Диас попал в сферу интересов "Реала", сообщает Goal.com.

По информации ресурса, "сливочные" в январе предпримут попытку заполучить 18-летнего футболиста.

Напомним, что Диас перебрался в "Манчестер Сити" в 2016 году, однако за основную команду так и не сыграл.

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